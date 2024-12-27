Сегодня утром из Кольцово вылетел первый регулярный рейс в Абу Даби (ФОТО)

Сегодня утром из аэропорта Кольцово вылетел первый рейс в Абу Даби. Перелёты в столицу ОАЭ начала выполнять авиакомпания Air Arabia Abu Dhabi.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, полеты будут выполняться еженедельно по вторникам и пятницам. Время в пути составит около 5 часов 20 минут. Этот маршрут дополнит рейсы Air Arabia Group из Екатеринбурга: авиакомпания также осуществляет прямые перелеты в Шарджу.

В Air Arabia Group отмечают, что открытие нового направления подарит путешественникам ещё больше удобных стыковок из Екатеринбурга на Шри-Ланку, в Индию, Непал и другие страны Ближнего Востока.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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