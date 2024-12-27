Суд взыскал с ИП десятикратную стоимость услуг за испорченную машину клиента

Житель Ревды отсудил у ИП более 200 тысяч рублей за некачественный ремонт автомобиля. Мужчина отдал машину на станцию технического обслуживания, чтобы отремонтировать порог. Стоимость работ составила 21 тысяча рублей. Но после получения машины клиент обнаружил новые повреждения – на лобовом стекле и кузове были многочисленные точки оплавления. Сотрудник, проводивший ремонт автомобиля, только развёл руками. Тогда ревдинец заказал экспертизу, которая показала, что причиной деформации на кузове стало проведение сварочных работ вблизи машины. Стоимость восстановительного ремонта обошлась автовладельцу в 112 тысяч рублей.

Автомастерская отказалась возмещать ущерб, и тогда мужчина обратился в Первоуральский консультационный пункт для потребителей. Там ему помогли составить судебный иск. По итогам рассмотрения дела в суде суд взыскал с ИП возмещение полной стоимости ремонта автомобиля клиента, оплаты экспертизы, неустойку, штраф, компенсацию морального вреда и судебные расходы – в сумме более 227 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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