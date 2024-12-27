Снег в Екатеринбурге будет идти до вечера

Сильный снегопад, начавшийся в Екатеринбурге, не прекратится до 17:00. Причина осадков – атмосферный фронт, который проходит с запада на восток Свердловской области. По прогнозам синоптиков, на юго-западе (где находится Екатеринбург), может выпасть до 5 мм снега.

Госавтоинспекция выпустила предупреждение для водителей. Во время снегопада скорость на дорогах нужно снижать до минимума, соблюдать безопасную дистанцию от других машин и отказаться от опасных маневров. Пешеходам рекомендуется снимать капюшон при переходе проезжей части – чтобы обеспечить лучший обзор и вовремя заметить движущийся транспорт. «Тормозной путь транспортного средства на снежном и мокром покрытии значительно увеличивается», – напомнили автоинспекторы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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