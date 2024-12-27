В Кольцово массово задерживают рейсы в Казань и Сочи

Все рейсы из Еатеринбурга в Казань и Сочи переносят не несколько часов. Это следует из информации на онлайн-табло аэропорта.

Так, вылет самолета Red Wings в столицу Татарстана перенесли с 08:30 на 12:15. Также задержаны рейсы «Уральских авиалиний» № U6-219 в Казань и «Аэрофлота» № SU-2961 на 5 и 8 часов соответственно.

Как отметил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем телеграм-канале, в аэропорту Казани с 06:00 по местному времени действуют временные ограничения – авиагавань не принимает и не отправляет рейсы: «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения с 06:00 МСК введены на работу аэропорта Казань. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет». Также временные ограничения действовали и в аэропорту Сочи, но в настоящий момент их сняли.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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