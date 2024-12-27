В Екатеринбурге на уборку снега вышли почти 200 единиц техники

Коммунальные службы Екатеринбурга уже вышли на уборку улиц после снегопада, начавшегося около часа назад.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на улицах работают 191 единица техники и 358 дорожных рабочих. Среди машин – 23 КДМ, 52 трактора, 70 самосвалов, 13 фронтальных погрузчиков.

По прогнозам синоптиков, за сутки в Екатеринбурге выпадет 0,8 миллиметра осадков водного столба. Для борьбы с ними на проезжие части выйдут звенья КДМ, тротуары уберет малая спецтехника, а пешеходные переходы и посадочные площадки остановок – дорожные рабочие.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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