На Уктусе в пожаре погибла женщина

Ночью на улице Походной загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме. Во время тушения пожарные обнаружили женщину без признаков жизни.

Как отметили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади 5 квадратных метров горели личные вещи. Восемь огнеборцев потушили пожар за 11 минут. По предварительным данным, к трагедии могло привести неосторожное обращение с огнем при курении.

«По данным дознавателя, пожарного извещателя в жилье не было. Прибор бы среагировал на дым звуком и оповестил хозяйку о беде. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 37 человек, в том числе 7 детей», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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