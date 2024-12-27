Казахстанская авиакомпания Qazaq Air на месяц приостанавливает рейсы Екатеринбург – Астана

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air временно прекращает вылеты самолетов из Астаны в Екатеринбург и обратно. Ограничения будут действовать с завтрашнего дня до 27 января 2025 года. Рейсы возобновят после повторной оценки рисков.

«Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию. Авиакомпания продолжит выполнение рейсов в Омск и Новосибирск, которые в настоящее время продолжают соответствовать критериям оценки рисков Qazaq Air», – отметили в пресс-службе авиакомпании.

Пассажирам вернут полную стоимость билетов. Также им будет доступно бесплатное перебронирование на альтернативные авиарейсы Qazaq Air.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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