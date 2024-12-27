Сегодня утром в Первоуральске грузовик столкнулся с пассажирским микроавтобусом. Инцидент произошел в 11:45 на перекрестке улиц Вайнера и Кольцевой.
Как отметили в пресс-службе регионального ГИБДД, 49-летний водитель грузовика не убедился в безопасности при движении задним ходом и столкнулся с рейсовым микроавтобусом. Известно, что в момент аварии в автобусе было 10 пассажиров.
В настоящий момент двоих участников ДТП осматривают врачи.
На месте работают инспекторы ДПС. По факт происшествия полиция проводит проверку.
Первоуральск, Дарья Деменева
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