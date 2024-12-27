Теплосети Первоуральска «оцифровали» отечественной программой SCADA (ВИДЕО)

В Первоуральске на теплосетях внедрен программный комплекс «Единая SCADA». Эта отечественная разработка помогает диспетчерам ПАО «Т Плюс» отслеживать параметры сетей в режиме реального времени, быстро находить проблемные участки и устранять недостатки. Пока это пилотный проект, но компания планирует распространить его на другие регионы присутствия.

Теплосети «оцифровали»

«В 2022 году были созданы индустриальные центры компетенций, в том числе сфере ЖКХ. Их цель – создание отечественных программ для замещения систем импортного производства. Компания «Т Плюс» выполнила проект SCADA. Это программа позволяет контролировать режим работы тепловых сетей и управлять ими. Вся информация выводится на экран автоматизированного щита управления. Например, в трубопроводе произошла утечка. Система показывает конкретное место, и диспетчер сразу направляет туда выездную бригаду. То есть сроки ремонта, а значит, и ограничение потребителей в подаче горячей воды и тепла, существенно сокращаются. Раньше данные о состоянии теплосетей диспетчеры собирали с бумажных носителей, обзванивали персонал, работающий «на земле». А сейчас они видят схему теплоснабжения города в режиме реального времени на мониторе. Цель реализации проекта – повышение качества услуги и надежного комфорта клиентов», – рассказал заместитель гендиректора по технической политике и инжинирингу группы «Т Плюс» Александр Фролов.

Разработчики сравнивают SCADA с программой, с помощью которой авиадиспетчеры управляют полетами. Только в случае Первоуральска управляются теплосети.

«Мы можем оперативно отслеживать все параметры – температуру теплоисточника, давление и так далее. Например, в Первоуральске жители раньше жаловались на проблему недогрева воды. Теперь, если есть какое-то отклонение, оперативный персонал может самостоятельно скорректировать параметры, никуда не выезжая. Для наших потребителей это означает повышение качества услуги», – пояснил руководитель Первоуральских тепловых сетей Аркадий Спевак.

По мере накопления данных в SCADA появится аналитика состояния теплосетей. Нейросети будут автоматически предсказывать возможные ситуации и указывать, на что нужно обратить вниманию персоналу.

Напомним, в конце 2021 года власти Первоуральска заключили 20-летнее концессионное соглашение с ПАО «Т Плюс» на модернизацию системы теплоснабжения города. Отчасти именно поэтому город был выбран для реализации цифрового пилотного проекта. «Внедрение автоматизированной системы контроля на наших тепловых сетях – одно из важных событий Первоуральска. От нашего сотрудничества с «Т Плюс» выигрывают все участники процесса теплоснабжения. Город выбран для реализации пилотного проекта, потому что в течение трех лет мы успешно реализуем концессионное соглашение. Большие работы проводятся по замене сетей и оборудования. Данная программа – еще один плюс к этой большой работе для того, чтобы жителям было комфортно», – прокомментировал мэр Первоуральска Игорь Кабец.

Заложенные в программе «Единая SCADA» принципы и возможности планируется повсеместно применять на предприятиях тепловых сетей ПАО «Т Плюс», в том числе и в Свердловской области.

Первоуральск, Валентина Ярославцева, Степан Фатхиев

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