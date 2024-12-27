В Заречном спасли рыбаков на дрейфующей льдине

Сегодня днем жители Заречного сообщили в экстренные службы, что на Белоярском водохранилище трое рыбаков дрейфуют на отколовшейся льдине. К счастью, спасатели довольно быстро сумели обнаружить отчаянных любителей зимней рыбалки.

Сотрудники МЧС добрались до рыбаков на судне на воздушной подушке, приняли их на борт и благополучно доставили на берег. В медицинской помощи мужчины не нуждались. После профилактической беседы по безопасному поведению на водоеме их отпустили домой, сообщили в свердловском управлении МЧС. Спасатели не раз предупреждали, что водоемы, на которых расположены энергообъекты, наиболее опасны для зимней рыбалки. В Белоярском, Среднеуральском, Верхнетагильском и Рефтинском водохранилищах температурный режим постоянно меняется. Там, где ледовый покров достигает 15 сантиметров, теплое течение всего за сутки может истончить его до 5 см. Люди не могут этого предвидеть и часто проваливаются под лед в «проверенных» местах.

катеринбург, Ангелина Сергеева

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