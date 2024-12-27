В МЧС продлили предупреждение о непогоде

В Свердловской области завтра ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«Не нужно приближаться к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми. Не стоит искать укрытие от ветра у стен зданий. Также не рекомендуется парковать автомобили рядом с деревьями и другими конструкциями, которые могут быть ненадёжно закреплены. Закрывайте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия в доме», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Как ранее писал «Новый День», причина осадков – атмосферный фронт, который проходит с запада на восток Свердловской области. По прогнозам синоптиков, на юго-западе (где находится Екатеринбург), может выпасть до 5 мм снега. Также в ГАИ выпустили предупреждение для водителей. Во время снегопада скорость на дорогах нужно снижать до минимума, соблюдать безопасную дистанцию от других машин и отказаться от опасных маневров. Пешеходам рекомендуется снимать капюшон при переходе проезжей части – чтобы обеспечить лучший обзор и вовремя заметить движущийся транспорт. «Тормозной путь транспортного средства на снежном и мокром покрытии значительно увеличивается», – напомнили автоинспекторы.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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