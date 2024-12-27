В январе в Екатеринбурге откроется после капремонта школа 68

Школа №68 на улице Кировградской откроется после капитального ремонта в январе 2025 года. Об этом сообщил глава Екатеринбурга Алексей Орлов в эфире «России 24».

«Мы заменили перекрытия, усилили фундамент здания. Заменены окна, двери, все инженерные коммуникации. Здесь будут новый спортивный и актовый залы», – рассказал мэр. Кроме того, в школе появятся новые библиотека, медицинский кабинет и столовая. После капремонта в школе увеличилось количество посадочных мест в обеденных залах – со 155 до 290.

Также Алексей Орлов упомянул о планах на будущий год. Так, в 2025-м городские власти рассчитывают приступить к благоустройству берега Верх-Исетского пруда возле станции «Электродепо». Локация будет называться «Территория ветра»: там появятся детская площадка, кайт-станция, парковка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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