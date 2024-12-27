Студент-медик поджег банкомат по заданию телефонных мошенников (ФОТО)

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по статье «покушение на умышленное уничтожение чужого имущества» в отношении студента, который 24 декабря поджег банкомат в ТРЦ «Мегаполис».

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых, молодой человек учится в медицинском университете. До суда подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде. «Задержанный на месте происшествия с поличным молодой человек при допросе дал признательные показания, раскаялся в содеянном и сообщил сыщикам, что ему стыдно за свой противоправный поступок. Статья, по которой представители МВД возбудили уголовное дело, предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на тот же срок. Подозреваемого сначала обманули по распространенной схеме – под видом работников МТС и ФСБ, а затем убедили применить пиротехническое устройство в виде фейерверка у банкомата, чтобы якобы помочь изобличить преступников», – отметил полковник Горелых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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