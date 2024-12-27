Гидрометцентр дал прогноз на январь 2025 года

Погода в январе 2025 года будет, по прогнозам синоптиков, достаточно близкой к норме.

Как сообщили в Гидрометцентре, средняя месячная температура воздуха на территории Свердловской, Челябинской, Курганской областей, Пермского края ожидается на 1° выше нормы (норма -13,-16°, на крайнем севере Свердловской области -17,-19°).

Количество осадков предполагается в Свердловской области, Пермском крае около и меньше нормы. В Челябинской, Курганской областях – меньше нормы.

Норма осадков составляет в Свердловской области и Пермском крае – 22-47 мм, в горах и на крайнем севере Пермского края 54-67 мм. В Челябинской и Курганской области – 15-25 мм, в горах Челябинской области до 33 мм.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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