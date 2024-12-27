На уральских предприятиях ЕВРАЗа приняли новые коллективные договоры, учитывающие большинство интересов сотрудников

ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК подписали коллективные договоры на 2025-2027 годы. Профсоюзы и работодатели зафиксировали намерения сохранять стабильность производств, повышать эффективность работы предприятий и продолжить совместные усилия по привлечению и удержанию квалифицированных сотрудников.

Расширены программы льгот и социальной поддержки коллективов.

В дополнение к коллективным договорам впервые по инициативе всех профсоюзных организаций подписано четырехстороннее соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместную работу работодателя и профсоюзов при разработке и реализации инициатив, касающихся социально-трудовых отношений, тесное сотрудничество по реализации и повышению качества основных социальных программ.

В новых договорах также унифицированы разделы оплаты труда, льгот и гарантий для всех предприятий ЕВРАЗа. Документы описывают условия роста заработной платы.

При подготовке новых коллективных договоров учтены пожелания металлургов и горняков, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ЕВРАЗа. В частности, увеличены размеры льгот и материальной помощи, возросли выплаты по программе «Ветеран», изменены условия предоставления оздоровительных путевок. Продолжится финансирование программ ремонтов помещений непроизводственного назначения, бесплатной доставки работников на корпоративных автобусах, поддержки молодых сотрудников и женщин. Как и в предыдущие годы, средства будут выделены на культурно-массовые и спортивные мероприятия и ремонт объектов социальной сферы.

Коллективным договором также пересмотрена программа «Питание» – затраты на нее будут увеличены более чем на 200 млн рублей. Расширена жилищная программа.

Коллективные договоры подтверждают обеспечение всех сотрудников предприятий полисом ДМС со страховым покрытием 150 тыс. руб. в год на каждого. Работникам предприятий теперь доступны углубленные профессиональные медосмотры с расширенным перечнем исследований для выявления заболеваний на ранних стадиях. Компания сохраняет систему страхования работников от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

«Новые коллективные договоры утверждают расширенный перечень социальных гарантий, – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – Документы приняты после серьезного совместного с профсоюзом анализа эффективности всех социальных программ. Вместе мы продолжим повышать качество их реализации. Наши соглашения – показатель эффективного социального партнерства с профсоюзными комитетами предприятий».

«Мы готовы вести совместную работу по созданию привлекательных рабочих мест и удержанию работников, принимать непосредственное участие в проектах по улучшению качества питания, повышению безопасности труда. Мы всегда включены в процесс по решению сложных вопросов и готовы разъяснять тенденции развития компании сотрудникам, – отметил председатель профкома ЕВРАЗ НТМК Владимир Радаев. – Для нас очень важно, что мы договорились с руководством компании об изменениях в программах питания, жилищной программе, увеличении финансирования социальных программ».

«На ЕВРАЗ КГОК заинтересованы в том, чтобы обеспечить безопасные и комфортные условия труда, и мы готовы продолжить работу в этом направлении, а также участвовать в разработке и реализации других проектов в социально-трудовой сфере для достижения баланса интересов работников и работодателя», – отметил председатель профсоюзной организации «Ванадий» Владимир Помазкин.

На конференциях по подписанию коллективных договоров присутствовало более 500 представителей всех цехов и подразделений ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК.

Отметим, что за три года на мероприятия по улучшению условий труда на ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК было направлено около 3,7 млрд рублей.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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