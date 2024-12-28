Экстренные службы опровергли фейк о взрыве в Свердловской области

ГУ МЧС Свердловской области опровергло сообщение одного из местных интернет-СМИ о якобы имевшем место взрыве в Арамильском округе.
«Сообщений в экстренные службы о подобном инциденте за прошедшие сутки не поступало. Пожарно-спасательные подразделения находятся в пунктах постоянной дислокации», – заявили в ведомстве.
Антитеррористическая комиссия в Свердловской области разъясняет, как проверить достоверность информации:
1. Выявите источник информации. Найдите ссылки на первоисточники. Обратите внимание, фейки обычно содержат много эмоциональных высказываний и описывают события в негативном ключе.
2. Проверьте поступившую информацию на официальных сайтах органов власти и государственных учреждений. Найдите интересующие сайты через поисковые системы.
3. Проверьте отдельные факты в различных источниках, сравните, имена, даты, географические локации и прочие факты.
Напомним, публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан является уголовным преступлением и наказывается штрафом в размере до 700 000 рублей или ограничением свободы на срок до трех лет.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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