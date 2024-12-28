Входной билет в парк «Оленьи ручьи» станет дороже

С 1 января посещение природного парка «Оленьи ручьи» в Нижнесергинском районе станет дороже.

Как сообщает официальная страница парка «ВКонтакте», по решению областного правительства с 01.01.2025 посетители без льгот будут платить за вход 2,7% от установленной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, или 522 рубля.

Бесплатно посещать «Оленьи ручьи» могут дети до 18 лет, многодетные родители, инвалиды и сопровождающие их лица, пенсионеры, ветераны боевых действий и другие льготники.

Нижние Серги, Елена Владимирова

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