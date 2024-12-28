Парк Маяковского в Новый год будет работать до 3 ночи

В новогоднюю ночь ЦПКиО будет работать до 03:00.

Так, 31 декабря уже с 23:30 на Главной сцене парка горожан будут встречать Дед Мороз и Снегурочка. С 00:30 до закрытия парка екатеринбуржцы смогут потанцевать под новогодние мелодии. Также до 03:00 будут работать кафе «Маяк», «Трдельник» и Tutto Caffe.

«Каток «Северное сияние» 31 декабря работает до 18:00, а 1 января – с 11:00. «Т-Банк Горка» 31 декабря работает до 16:00, а 1 января – с 13:00. Лыжная база 31 декабря – до 15:00, 1 января – не работает, 2 января – по расписанию. Кафе «Старик Хоттабыч» – до 01:00, «Глинтвейн» – до 23:00, «Чебурешная» – до 22:00, «Рыба моя» – до 21:00, Lamadjo – до 20:00, «Пышки», Mama grill, Waffle house и «Хинкали Котэ» – до 18:00.

Большинство аттракционов 31 декабря работают до 22:00, Тюбинг райд и Паровозики – до 21:30, Колесо обозрения – до 18:00, экстремальные аттракционы не будут работать. Единственный аттракцион, который будет ждать вас до полуночи – Грандиозная паровая карусель на Театральной площади», – отметили в пресс-службе ЦПКиО.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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