На загородном шоссе автобус сбил пешехода (ФОТО)

Накануне вечером на 3 км автодороги Брусяна – Светлое – Белокаменный автобус сбил человека.
Как сообщили в пресс-службе областной ГАИ, 69-летний водитель автобуса ПАЗ вез со смены сотрудников одного из предприятий Асбеста. Пешеход двигался по краю проезжей части в темной одежде. Водитель заметил его не сразу, и в темноте избежать столкновения не удалось. Пассажиры автобуса не пострадали.
Стаж водителя – 25 лет, в момент ДТП был трезв.
Пострадавший находится в реанимационном отделении районной больницы, его личность пока устанавливается.
Сухой Лог, Елена Владимирова
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