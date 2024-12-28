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Суббота, 28 декабря 2024, 10:13 мск

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На загородном шоссе автобус сбил пешехода (ФОТО)

Фото ГИБДД

Накануне вечером на 3 км автодороги Брусяна – Светлое – Белокаменный автобус сбил человека.

Как сообщили в пресс-службе областной ГАИ, 69-летний водитель автобуса ПАЗ вез со смены сотрудников одного из предприятий Асбеста. Пешеход двигался по краю проезжей части в темной одежде. Водитель заметил его не сразу, и в темноте избежать столкновения не удалось. Пассажиры автобуса не пострадали.

Стаж водителя – 25 лет, в момент ДТП был трезв.

Пострадавший находится в реанимационном отделении районной больницы, его личность пока устанавливается.

Сухой Лог, Елена Владимирова

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