В Каменске-Уральском осудили владельца подпольного казино

В Каменске-Уральском вынесли приговор организатору подпольного казино.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, житель Каменска-Уральского Константин Макаров арендовал нежилое помещение, приобрел игральные карты, кости, фишки для игры в покер. Для конспирации была организована система прохода посетителей в помещение игорного заведения. Константин как крупье получал от игроков денежные средства и выдавал игральные фишки, денежные выигрыши игрокам, занимался организацией работы казино. Игроков приглашал посредством мессенджера.

Незаконное казино работало с декабря 2022 по октябрь 2023 года, пока терпение местных жителей не лопнуло. Граждане сообщили о тайном игровом клубе в полицию. В отношении Макарова было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 171.2 УК РФ – «Незаконные организация и проведение азартных игр». Обвиняемый вину признал в полном объеме, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, без проведения судебного следствия.

Суд назначил Макарову наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов. Предметы и приспособления, с использованием которых проводилась азартная карточная игра – изъяты.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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