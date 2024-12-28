Суд обязал мэрию Верхней Пышмы отремонтировать ветхие теплосети

Администрация городского округа Верхняя Пышма обязана до 1 сентября 2025 году отремонтировать аварийную теплосеть на улице Уральских рабочих.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, участок протяженностью свыше 470 метров имеет высокую степень износа – 88%. Обследование трубопровода показало наличие коррозии и высокого давления. При этом проблемный участок сети не был включен в план ремонтных работ АО «Управление тепловыми сетями» в 2024 году.

Прокуратура подала иск в Верхнепышминский городской суд с требованием включить тепловую сеть по улице Уральских рабочих в муниципальную программу «Развитие ЖКХ, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания, повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года». Суд удовлетворил иск в полном объеме, возложив обязанность по проведению капитального ремонта на муниципалитет. Прокуратура города проконтролирует фактическое исполнение судебного решения.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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