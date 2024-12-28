Минздрав опубликовал графики дежурств всех больниц региона

В областном минздраве рассказали, как будут работать медицинские учреждения в новогодние праздники.

Круглосуточно будут открыты приёмные отделения и травмпункты, без выходных медики дежурят в стационарах. По специальному графику продолжат вести приём сотрудники поликлиник, куда можно обратиться за неотложной помощью, пройти диспансеризацию или сделать прививку.

Чтобы жители различных населённых пунктов Свердловской области могли оперативно узнать информацию о часах работы того или иного подразделения больницы, региональный Минздрав подготовил единую базу данных с актуальным графиком работы всех медучреждений. Здесь же можно найти телефоны колл-центров. Также данные размещены на сайтах больниц и их официальных страницах в соцсетях.

Обратиться к медикам следует, если у вас или вашего ребёнка появились симптомы ОРВИ, гриппа или другого респираторного заболевания: повышенная температура тела, кашель, боль в горле, общее недомогание. В зависимости от тяжести состояния вызывайте участкового терапевта (для ребёнка – педиатра) или неотложную помощь, советуют в Минздраве.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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