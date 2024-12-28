«Я сам неоднократно лежал в госпиталях»: Жога поздравил с Новым годом раненых бойцов (ФОТО)

Сегодня полпред президента РФ в УрФО Артём Жога посетил военный клинический госпиталь в Екатеринбурге и поздравил с Новым годом раненых бойцов СВО, которые проходят там лечение.

Как сообщили в полпредстве, Артем Жога побывал в трех отделениях, вручил подарки военнослужащим, пожелал им скорейшего выздоровления и Победы.

Также полпред обсудил с руководством госпиталя вопросы восстановления и реабилитации военнослужащих. Отдельно Артём Жога поблагодарил сотрудников госпиталя и медицинских работников за труд.

«Я сам неоднократно лежал в госпитале, поэтому хорошо знаю, как важен правильный уход и внимание. Сегодня на Урале созданы условия для качественного медицинского восстановления бойцов СВО и возвращения их в строй», – подчеркнул полпред.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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