На Урале выберут самую красивую девушку региона: стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Уральская красавица 2025». Победительница сможет отправиться в путешествие за границу.

В конкурсе может принять участие любая девушка от 18 до 50 лет. По фигуре и росту строгих критериев, как отмечают организаторы, нет. Во время подготовки красавицы посетят большое количество мастер-классов, фотосессий и видеосъемок. Также они в течение месяца будут заниматься с профессиональными педагогами по речи, актерскому мастерству, хореографии и дефиле. Каждая конкурсантка в финале получит титул, подарки и диадему ручной работы. А главная корона будет выполнена в стиле сказов уральского писателя Павла Бажова.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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