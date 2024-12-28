26 тысяч детей получат новогодние подарки от уральских металлургов

Новогодние подарки от ЕВРАЗа в этом году получат более 26 тысяч детей из Нижнего Тагила и Качканара. Наборы со сладостями вручат детям работников ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ КГОК и дочерних обществ, а также воспитанникам реабилитационных центров, детских домов и школ-интернатов, детских садов МАДОУ «Радость», детям с ограниченными возможностями здоровья.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ЕВРАЗа, подарочные наборы традиционно представлены в корпоративной расцветке ЕВРАЗа и упакованы в сумку для коньков и роликов. В них входят подушки-конфетницы с изображением символа года – змеи, набор настольных игр, браслет с брендированными значками и набор для творчества.

Кроме того, в новогодние каникулы для детей в Нижнем Тагиле и Качканаре при поддержке ЕВРАЗа пройдут театрализованные представления. В ДК НТМК им покажут сказку «Снежная королева», уже оформлен городок у дворца культуры. Во Дворце культуры школьников пройдет спектакль «Морозко». В Качканаре также подготовлено новогоднее представление. На создание и открытие ледовых городков в Качканаре и Валериановске компания направила почти 4,5 млн рублей.

В этом году на Театральной площади Нижнего Тагила рядом с центральным ледовым городком при поддержке ЕВРАЗа появился новый арт-объект – Жар-птица. Это персонаж сказок ЕВРАЗа, посвященных металлургам и горнякам.

Екатеринбург, Елена Васильева

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