Екатеринбуржец взял отпуск и уехал спасать Анапу от мазута

Житель Екатеринбурга Павел Беляевских после ЧП с разливом мазута в Анапе уехал на побережье, чтобы помочь волонтерам убирать топливо с пляжей. На работе мужчина взял отпуск.

«Вместе с коллегами быстро решили, что надо собрать гуманитарную помощь, инициативу поддержали многие, – рассказал Беляевских, который работает на «Спецавтобазе» с социально-значимыми проектами. – Закупили три тысячи мешков для сбора загрязненного песка, лопаты, я передал их в волонтерский центр на месте».

Сейчас Павел находится в селе Витязево Краснодарского края. Он рассказал, что волонтерская смена длится не меньше восьми часов в сутки. Сам он участвует в уборке береговой линии, приемке гуманитарных грузов, подготовке инструментов для других волонтеров. «Трудностей хватает: пляжи дикие, за чертой города, поэтому проезд техники затруднен, тем более по песку. В результате не все мешки с мазутом успевают забрать оперативно, и он снова начинает протекать на песок, – пояснил он. – Или, например, после шторма часть песка с мазутом оказалась замыта – нужно прилагать усилия, чтобы его найти. А еще в теплую солнечную погоду над тобой непременно стоит едкий запах нефтепродуктов – далеко не все легко переносят такое».

Напомним, утром 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По предварительным оценкам, в море вылилось около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на выход в море.

25 декабря власти Краснодарского края ввели режим ЧС регионального масштаба из-за непрекращающегося выноса мазута на побережье Анапы и Темрюкского района. Также мазутные пятна достигли Новороссийска.

Екатеринбург, Елена Сычева

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