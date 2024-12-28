Похмелье и как с ним бороться. Врач-нарколог разбирает рилсы блогеров (ВИДЕО)

В преддверии Нового года соцсети заполонили короткие видео с советами блогеров о том, как пить, чтобы наутро не было похмелья. Рекомендации дают как медики, так и люди без образования.
По просьбе «Нового Дня» главный нарколог Минздрава России по УрФО, кандидат медицинских наук Антон Поддубный внимательно посмотрел ролики с наиболее часто встречающимися советами и объяснил, каким стоит доверять, а от следования которым лучше воздержаться.
Нарколог о борьбе с похмельем
Екатеринбург, Елена Сычева
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