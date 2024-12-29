В новогодние праздники в Свердловской области будут ходить дополнительные электрички

В новогодние каникулы на Свердловской железной дороге изменится порядок курсирования некоторых пригородных поездов из-за повышенного спроса. С 29 декабря по 9 января назначаются дополнительные рейсы электричек.

Так, пригородные поезда из Екатеринбурга в Челябинск через Верхний Уфалей до 13 января будут курсировать трижды в день: отправление из Екатеринбурга в 08:34, 11:41, 18:07, из Челябинска в 06:45, 13:42, 19:13.

Электрички №6453 и №6463 Екатеринбург – Нижний Тагил, которые курсировали только по выходным дня, будут ежедневно ходить с 30 декабря по 8 января. Время отправления – в 10:33 и 19:31.

Электрички, курсирующие из аэропорта Кольцово на железнодорожный вокзал Екатеринбурга, отменены 31 декабря и 1 января, и назначены дополнительно на 5 января.

Также в новогодние каникулы изменится порядок курсирования некоторых скорых пригородных поездов «Финист»:

№7051 Екатеринбург – Шаля назначен дополнительно 29 декабря и 8 января;

№7052 Шаля – Екатеринбург назначен дополнительно 29, 30 декабря и 9 января;

№7066 Нижний Тагил – Екатеринбург назначен дополнительно 30 декабря и 8 января, отменен 29 декабря и 5 января.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube