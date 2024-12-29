Екатеринбург обновил рекорд по температурному минимуму в декабре

В нынешнем декабре в самый холодный день температура воздуха составила всего -15,4⁰. Это самый высокий декабрьский минимум в городе за всю историю наблюдений, сообщил метеоролог Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге». Предыдущий рекорд был в 2003 году, когда самая низкая температура в декабре фиксировалась на уровне -16,3⁰.

В предновогодние дни прогнозируется небольшое похолодание, но температура воздуха даже ночью не опустится ниже -8⁰. Таким образом, текущий декабрь в Екатеринбурге станет одним из самых теплых в истории метеорологических наблюдений.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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