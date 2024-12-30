В пожарах Свердловской области за сутки пострадали 6 человек. Трое из них – дети

В Свердловской области за прошедшие сутки 52% пожаров произошли в жилых домах. Пожарные смогли спасти 12 человек. В результате возгораний пострадали 6 человек, трое из которых – дети.

Так, в Екатеринбурге загорелись личные вещи в квартире на 7-м этаже 9-этажного общежития. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Пожарные справились с огнем за 26 минут. С помощью спасустройств они спасли из здания 4 человек. К сожалению, двое из них пострадали.

Также в ГУ МЧС по региону отметили, что в пожаре на улице Ломоносова в Нижней Салде пострадали 4 человека, в том числе три ребенка: в квартире на первом этаже 5-этажного жилого дома загорелись вещи на площади 1 квадратный метр. Огонь смогли потушить без помощи спасателей.

Причиной пожара в обоих случаях стал аварийный режим работы электрооборудования.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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