«Автомобилист» проиграл «Ладе» по буллитам

Екатеринбургский «Автомобилист» провел заключительный матч в 2024 году – на домашнем льду уральцы встретились с тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей. Исход поединка решился в серии буллитов.

Для «Автомобилиста» матч начался с удаления. Хозяева отбивались две минуты, а затем сразу же использовали свой момент – атака екатеринбуржцев завершилась голом, который забил Семен Кизимов. Его первый бросок вратарь отбил, но нападающий успел слету ударить по шайбе, и она залетела в пустой угол ворот. Первый период завершился в пользу «Автомобилиста» – 1:0.

Второй отрезок игры хозяева провели неудачно. «Лада» действовала более агрессивно, и это привело к двум забитым голам – отличились Данила Моисеев и Данил Юртайкин. В третьем периоде «Автомобилист» добавил в движении, но долго не мог закрепиться в зоне соперника. За пять минут до сирены хозяева добились своего – Александр Шаров убежал в контратаку и через всю площадку отдал пас Бруксу Мэйсеку, а он точным броском поразил ворота тольяттинцев. При счете 2:2 команды ушли в овертайм, в котором было не так много опасных моментов. В итоге победитель матча определился в серии буллитов. Игроки «Автомобилиста» не реализовали ни одной своей попытки, а в составе «Лады» победный бросок забил Дмитрий Кугрышев.

«Автомобилист» начнет 2025-й год с короткой выездной серии – 5 января екатеринбуржцы сыграют с «Трактором» в Челябинске, а 7 января – с «Барысом» в Астане.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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