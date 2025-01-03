УрФО закончил год с рекордными показателями по вводу жилья

Уральский федеральный округ завершил 2024 год с рекордными показателями по объёмам ввода жилья. По предварительным данным регионов, с января по конец декабря введено около 9,5 миллиона квадратных метров жилья – на 0,1 млн кв. м больше, чем по итогам 2023 года.

«Уральский федеральный округ вновь завершает год с рекордными показателями по объёмам ввода жилья. Это общая заслуга органов власти всех уровней, бизнеса, а также огромного количества специалистов, занятых в смежных отраслях», – подчеркнул полномочный представитель президента России в УрФО Артём Жога.

Он также уточнил, что окончательные показатели по объёмам ввода станут известны к концу января 2025 года. По словам Артёма Жоги, в регионах федерального округа сформирован серьёзный строительный задел: в стройке находится более 12 млн кв. м многоквартирного жилья.

Екатеринбург, Елена Васильева

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