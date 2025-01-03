Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на фельдшера «скорой» в Свердловской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения нетрезвой компании на бригаду скорой помощи в Свердловской области. «Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о нападении на фельдшера в Свердловской области», – сообщила пресс-служба СК.

Как уточняется, СКР проводила проверку информации СМИ о том, что в Североуральске компания нетрезвых молодых людей напала на бригаду СМП, пострадала женщина-фельдшер. У нее диагностированы ушибы и сотрясение мозга.

Известно, что инцидент произошел вечером 1 января. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, пострадавшая женщина спускалась по лестнице после отработки вызова. Когда фельдшер вышла на улицу, ей встретилась шумная компания из четырех пьяных мужчин. Один из них стал приставать к фельдшеру, дело закончилось травмированием женщины.

Прибывшие силовики задержали мужчин и доставили в отделение. Мужчина, который применил силу к фельдшеру, поместили под стражу. Выяснилось, что ранее он уже был судим.

Екатеринбург, Елена Васильева

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