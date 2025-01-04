Самолет из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург вернулся в порт отбытия из-за технической неисправности

Пассажирский самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в аэропорту египетского города Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщает в релизе министерство гражданской авиации Египта.

По данным ведомства, 3 января в 16:55 (17:55 мск) самолет благополучно приземлился в аэропорту и был направлен на специально отведенное место стоянки. «Все пассажиры были благополучно доставлены в зал международных вылетов. Все компетентные технические группы провели необходимые процедуры проверки для установления причин неисправности и выполнения необходимых ремонтных работ», – отметило египетское министерство.

Воздушное судно следовало по маршруту из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург. На борту находилось 236 пассажиров. По предварительной информации, пострадавших нет.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» подтвердили информацию об успешной посадке самолета с отказавшим двигателем. «При выполнении рейса U61876 по маршруту Шарм-эль-Шейх – Екатеринбург в наборе высоты на эшелоне 150 сработала сигнализация о неисправности двигателя N1. Экипаж воздушного судна в целях обеспечения безопасности полета принял решение вернуться в аэропорт Египта и благополучно произвел посадку. Пассажирам на время ожидания вылета в Екатеринбург предоставлены все услуги в соответствии с ФАП-82 [Федеральными авиационными правилами], в том числе размещение в отелях, для отправки рейса авиакомпания подготовила резервный борт».

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, прибытие рейса с египетского курорта накануне переносилось два раза и ожидается уже сегодня, конкретного времени пока не указано.

Шарм-эль-Шейх, Елена Васильева

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