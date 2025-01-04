Оттепель в Екатеринбурге: коммунальщики за ночь вывезли с улиц более 4,5 тысяч тонн снега

В Екатеринбурге в связи с продолжающейся второй день оттепелью увеличен темп уборки улиц и дорог. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии уральской столицы, в ночь с 3 на 4 января на полигоны вывезено более 4 474 тонн снега.

Также особое внимание специалисты уделяют ликвидации скользких мест. Для этого проезжие части и пешеходные зоны обрадотали, рассыпав 37 тонн противогололедной смеси и песка. Ночную уборку Екатеринбурга осуществляли 65 дорожных рабочих, было выведено 210 единиц спецтехники.

Днем 4 января уборка продолжается: на фоне плюсовой температуры на борьбу со снежной кашей брошены звенья КДМ (25 единиц), а также 52 трактора, 7 снегопогрузчиков, 7 фронтальных погрузчиков, 50 самосвалов, 11 грейдеров, 4 бульдозера и другие. Всего в течение дня чистить улицы Екатеринбурга будет 166 единиц техники и 360 дорожных рабочих.

Эти работы идут в круглосуточном режиме. Информацию о проблемных участках горожане могут передать в Единую городскую диспетчерскую службу (МКУ ЕДДС) по телефонам: 304-12-12, 304-12-04 и 304-12-08.

В мэрии напоминают, что уборкой придомовых территорий занимаются управляющие организации.

Екатеринбург, Елена Васильева

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