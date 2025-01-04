Спасатели проводят с рыбаками беседы об опасности зимней рыбалки

Уральские спасатели проводят рейды по водоемам после недавнего инцидента на Белоярском водохранилище, где пришлось эвакуировать с отколовшейся льдины 24 рыбаков. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе управления МЧС по Свердловской области, 4 января

специалисты провели профилактический рейд на Белоярском водохранилище, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

Спасатели активно информировали рыбаков о рисках выхода на лед и напомнили основные правила безопасного поведения. Особое внимание уделялось зонам, где лед наиболее подвержен разрушению. Все граждане получили памятки с рекомендациями по безопасности на водоемах.

Отметим, что в Свердловской области вторые сутки дневные температуры колеблются в районе ноля градусов, а в Екатеринбурге достигают отметки в 2 градуса выше ноля. Но любителей подледного лова это не пугает – они рыбачат даже недалеко от плотины городского пруда, где лед традиционно не очень прочный.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube