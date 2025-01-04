Резервный борт «Уральских авиалиний» вылетел из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург

Резервный борт «Уральских авиалиний» вылетел из аэропорта Шарм-эль-Шейха и направляется в Екатеринбург. Он доставляет домой пассажиров, которые не смогли 3 января улететь из Египта после инцидента с неисправностью двигателя. Как сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний», самолет вылетел из аэропорта в 11:37 по местному времени (12:37 мск). Прибытие в Екатеринбург ожидается в 20:20. На борту находятся 236 пассажиров.

Напомним, что 3 января самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в аэропорту Шарм-эль-Шейха из-за сигнала датчика о неисправности двигателя N1. Инцидент произошел при наборе высоты. Экипаж решил вернуться в аэропорт отправления, посадка прошла успешно. Самолет находится на техобслуживании.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube