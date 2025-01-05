Свердловские дороги заметет снегом

Снегопад на севере региона создает опасные условиях на свердловских трассах. Об этом предупредили в ГАИ области.

В некоторых районах сейчас наблюдаются значительные перепады температуры – от +2°C в Екатеринбурге до -14°C в Ивделе. В ближайшие часы снегопад распространится на всю территорию Свердловской области, что приведет к образованию гололеда на дорогах.

«Водителям рекомендуется проявлять особую осторожность, выбирать пониженный скоростной режим и увеличивать дистанцию между автомобилями. Особенно внимательно нужно относиться к выезду на встречную полосу – этот манёвр в условиях плохой видимости и скользкой дороги многократно увеличивает вероятность серьёзного ДТП. Важно помнить, что в таких условиях тормозной путь значительно увеличивается, и у вас должно быть достаточно времени для реакции на изменение дорожной обстановки. Используйте плавный стиль вождения, который поможет сохранить контроль над автомобилем даже на скользком покрытии.

Малоопытным водителям рекомендуем по возможности воздержаться от поездок в неблагоприятных условиях. Пешеходам необходимо быть максимально заметными на дороге, используя световозвращающие элементы одежды, особенно в тёмное время суток, и переходить проезжую часть только в установленных местах», – отметили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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