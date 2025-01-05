Мужчина, который избил подругу до состояния комы, останется под стражей до 2 марта

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения Марату Курбанову, который 31 декабря избил женщину до состояния комы. Он пробудет в СИЗО до 2 марта.

Как сообщили в пресс-службе регионального облсуда, обвиняемый пришел в гости к своей подруге и несколько раз ударил ее по голове. От полученных травм она потеряла сознание. Пострадавшую нашли спустя несколько дней.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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