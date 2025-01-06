За сутки пришлось тушить 15 пожаров

За сутки в Свердловской области было ликвидировано 15 пожаров, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. Больше половины возгораний пришлись на жилье.

Так, в Большом Истоке загорелся дом на площади 157 квадратных метров. Из горящего здания пожарные спасли человека, огонь потушили за полтора часа. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

В МЧС отметили, что по причине несоблюдений правил пожарной безопасности произошли 28% пожаров за сутки.

Екатеринбург, Елена Сычева

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