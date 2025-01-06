«У нас хотят украсть Рождество», – митрополит выступил с праздничным посланием

В Рождественский сочельник митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений выступил с традиционным предпраздничным посланием ко всем православным. Обращение получилось бескомпромиссным.

«Когда на поле брани идёт борьба, всегда есть от неё пострадавшие, кому нужна наша помощь – и материальной поддержкой, но и не менее важной помощью сердечной. Израненные души нуждаются в молитве, озлобленные – в примирении, отчаявшиеся – в ободрении, а все вместе – в любви. И сегодня мы черпаем любовь к ближнему из Вифлеемского вертепа, где лежит Младенец – воплотившийся Бог, совершенная Любовь, ставшая осязаемой.

Нам очень важно принять в свои души радость Рождества Христова,

сохранить её, а потом передать её тем, кто придет после нас. Не зимнего

праздника, не сезонной распродажи, не дня детских подарков и горнолыжных

курортов – а благоговейного и святого Христова Рождества, таинственного и

непостижимого Боговоплощения», – сказал митрополит.

Он также напомнил, как притесняется вера. «Незаметно, тихо-тихо, как бы стесняясь, но последовательно и упорно у нас хотят украсть Рождество Христово и радость о Господе. Стыдливо затирают

кресты на изображениях храмов и даже государственной символике, хотя

стыдиться нужно не креста, а своего безродства и беспамятства. Как

заклинание повторяют мысль о том, что Россия «многонациональная и

многоконфессиональная». И кто бы с этим спорил, если бы на практике эта

формула не превращалась в попытку переформатировать наше Отечество в

безнациональное и безконфессиональное. А ответственность за сохранение

Рождественского чуда в нашей прекрасной Матушке-России лежит на нас», – подчеркнул Владыка.

Он напомнил, как важно не переводить праздник в формальность. «Во дни лютые брани, которая идёт ныне против нашей Святой Руси, когда каждый день проливается живая и горячая кровь наших славных сыновей – недостаточно лишь поздравлять друг друга с праздниками. Пока мы будем поздравлять друг друга с Рождеством – мы можем остаться без Родины, если будем беспечны к укреплению её духа. С Рождеством Христовым надо не только поздравлять, но и реально жить Рождеством, отвечать Богомладенцу Христу бережной и нежной любовью, а не попыткой стереть Его, как царь Ирод», – заключил митрополит Евгений.

Екатеринбург, Елена Сычева

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