В главный храм Екатеринбургской митрополии пришли сотни людей (ФОТО)

Верующие Екатеринбургской митрополии встретили Рождество. Главная Божественная литургия состоялась в Свято-Троицком кафедральном соборе, ее провел митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

На службу в кафедральном соборе пришли более 500 верующих. По словам прихожан, их было больше, чем год назад.

Вместе с горожанами литургию посетил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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