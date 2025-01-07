В главный храм Екатеринбургской митрополии пришли сотни людей (ФОТО)

Верующие Екатеринбургской митрополии встретили Рождество. Главная Божественная литургия состоялась в Свято-Троицком кафедральном соборе, ее провел митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
На службу в кафедральном соборе пришли более 500 верующих. По словам прихожан, их было больше, чем год назад.
Вместе с горожанами литургию посетил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»