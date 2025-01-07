Фонд святой Екатерины украсил город к Рождеству (ФОТО)

Фонд святой Екатерины по традиции украсит город к Рождеству. Перед праздником у часовни святой великомученицы Екатерины установили главный символ Рождества – вертеп. В центре композиции ясли с сеном, где лежит Божественный младенец, рядом с ним Дева Мария и Иосиф. Вокруг стоят волхвы Бальтазар, Каспар и Мельхиор, которые пришли поклониться Богомладенцу и преподнести свои дары.
Все это окружают 50 000 ярких огней – полторы недели назад здесь же запустили масштабный световой проект.
Вертепы появились также в селе Новоипатово у храма Архангела Михаила и в Алапаевске возле храма Александра Невского. Оба были построены при поддержке местных жителей и Фонда святой Екатерины.
Добавим также, что благотворители по доброй традиции подготовили 2200 сладких подарков к Рождеству для детей из многодетных и малоимущих семей, детей священнослужителей и учеников воскресных школ.
Екатеринбург, Елена Сычева
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