В Екатеринбурге ищут пропавшего мальчика (ФОТО)

Полиция Екатеринбурга ищет 11-летнего Андрея, который 5 января около 15.00 ушел гулять в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга и не вернулся, сообщает пресс-служба городскойполиции.

Приметы мальчика: рост 135 см, глаза серые, волосы русые.

На момент ухода был одет в куртку черного цвета с белыми надписями на груди, толстовка черного цвета на голове капюшон, штаны темно-синего цвета.

Все, кто располагает информацией о мальчике, могут обращаться в отдел полиции № 14 по телефону 356-42-14 или 02.

АПД: Пропавший ребенок найден живым и здоровым.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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