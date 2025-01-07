Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП на Серовском тракте. Среди раненых – двое детей

В ДТП в Пригородном районе Свердловской области погиб один человек и пострадали еще пятеро, в том числе двое детей.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, авария случилась сегодня в 9 час. 50 мин. на 131 км автодороги Екатеринбург – Серов.

Водитель автомобиля «Hyundai Solaris», мужчина 58 лет, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Peugeot Boxer».

Пассажир «Hyundai Solaris» 1966 г.р. погиб на месте. Травмы получили водитель и еще один пассажир автомобиля «Hyundai Solaris», а также пассажиры «Peugeot Boxer» – 8-летняя девочка и 4-летний мальчик. Они в больнице.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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