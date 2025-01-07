На Урале похолодает до -23

Этой ночью в Свердловской области ожидается похолодание.

По данным Гидрометцентра, температура ночью ожидается на уровне -13…-18°, на севере и крайнем востоке области -19…-23°, на крайнем севере -26°. Днем -5…-10°, на севере и крайнем востоке -11…-16°.

В пятницу, 9 января, будет облачно с прояснениями, местами сильный снег, гололёд. Ветер южный, порывы до 15 м/с. Температура воздуха – ночью -5…-10°, на юго-востоке и севере -11…-16°, на крайнем севере -23°, днем 0…-5°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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