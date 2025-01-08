В Нижнем Тагиле 12-летний мальчик ушел гулять и не вернулся

В Нижнем Тагиле полиция разыскивает 12-летнего Владимира Николаева. Мальчик учится в школе №75/42. Накануне он ушел гулять и не вернулся, его мать обратилась в полицию.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, все дежурные наряды ориентированы на розыск несовершеннолетнего. Полицейские проверят места, где может быть подросток, а также устанавливают круг общения школьника.

Приметы пропавшего мальчика: рост 150 см, телосложение худощавое, волосы короткие русые. Был одет: горнолыжная куртка бирюзово-синего цвета с полосками, черные штаны, черная шапка, черные ботинки.

фото предоставлено ГУ МВД Свердловской области

Просьба ко всем, кто видел, знает о его местонахождении, сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435) 97-71-02 или на линию 02.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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