В Екатеринбурге на 11 часов задерживается рейс в Шарм Эль Шейх

В аэропорту Кольцово задержан к вылету рейс U6-1875 в Шарм Эль Шейх (Египет) авиакомпании «Уральские авиалинии». По расписанию самолет должен был вылететь в 3:25, но затем время перенесли на 14:00.

Пассажиры рейсы разместились в гостинице, им предоставлено горячее питание и напитки. В аэропорту организована мобильная приемная Свердловской транспортной прокуратуры. Ведомство следит за оказанием услуг пассажирам.

Напомним, 3 января самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в аэропорту Шарм Эль Шейха из-за сигнала датчика о неисправности двигателя N1. Инцидент произошел при наборе высоты. Экипаж решил вернуться в аэропорт отправления, посадка прошла успешно. В итоге за пассажирами для возвращения в Екатеринбург был направлен резервный борт.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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