Синоптики предупредили о сильном ветре и снегопадах на Среднем Урале

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение на 9 января. По прогнозам синоптиков, местами в регионе ожидается ветер с порывами до 15 м/с и сильный снег.
В управлении МЧС рекомендовали жителям области во время непогоды обходить рекламные щиты и шаткие строения на улице, не прятаться от ветра около стен домов и не оставлять автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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