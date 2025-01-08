Синоптики предупредили о сильном ветре и снегопадах на Среднем Урале

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение на 9 января. По прогнозам синоптиков, местами в регионе ожидается ветер с порывами до 15 м/с и сильный снег.

В управлении МЧС рекомендовали жителям области во время непогоды обходить рекламные щиты и шаткие строения на улице, не прятаться от ветра около стен домов и не оставлять автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube