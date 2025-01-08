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Среда, 8 января 2025, 15:19 мск

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Синоптики предупредили о сильном ветре и снегопадах на Среднем Урале

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение на 9 января. По прогнозам синоптиков, местами в регионе ожидается ветер с порывами до 15 м/с и сильный снег.

В управлении МЧС рекомендовали жителям области во время непогоды обходить рекламные щиты и шаткие строения на улице, не прятаться от ветра около стен домов и не оставлять автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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