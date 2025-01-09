Первые рабочие дни на Урале будут снежными, возможен ледяной дождь

В первый рабочий день 2025 года в Свердловской области ожидается достаточно теплая для января погода, вероятны осадки.

Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», теплый фронт пройдет через регион утром 9 января, ожидаются осадки – от небольших до умеренных. Температура воздуха будет держаться около нуля, возможны слабые оттепели.

На севере области снегопады будут непрерывными, а ближе к вечеру начнется движение холодного фронта. На юге области возможны осадки в виде замерзающего (ледяного) дождя. Снег на холодном фронте преимущественно умеренный, по области он будет идти до утра пятницы.

Температура воздуха в Свердловской области 9 января – от -4 до +1 °C, на крайнем севере до -5…-7°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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